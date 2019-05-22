İftira attılar 45 yıl hapis yattı

ABD'de yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 45 yıl hapis yatan bir kişiye bir buçuk milyon dolar tazminat ödenecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 1971'de Detroit'te henüz 27 yaşındayken ölüme sebebiyet veren silahlı saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Richard Phillips, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Philips aynı dönemde silahlı soygun suçundan da mahkum edilmişti.

Savcılar, bugün 72 yaşında olan eski oto tamircisi Phillips'in yalan ifade veren bir görgü tanığının kurbanı olduğunu belirtiyor.

Michigan Üniversitesi Masumiyet Kliniğinin davasını üstlenmesiyle 2018 yılında suçsuz olduğu ortaya çıkan ve ABD tarihinde masum olduğu halde en uzun süre hapiste kalan kişi olarak anılan Richard Phillips'e, devlet tarafından bir buçuk milyon dolar tazminat ödenmesi bekleniyor.

Michigan eyaletinde suç işlemediği halde hapse mahkum olanlara, hapiste geçirdikleri her bir yıl için 50 bin dolar tazminat ödenebiliyor. Bu durumda Phillips'in 2 milyon dolar alması gerekirken, silahlı soygun suçundan henüz temize çıkmadığından 30 yılın tazminatı bir buçuk milyon dolar alabilecek. Avukatları ise Phillips'in silahlı soygundan da suçsuz yere hapis yattığını savunuyor.