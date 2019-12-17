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İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Samsunlu, havalimanında görev yapan basın mensuplarının katıldığı YOTEL Hotel'de düzenlenen toplantıda, ilk fazı 29 Ekim 2018'de resmi törenle açılan İstanbul Havalimanı'ndaki işleyiş ve planlamalar hakkında bazı bilgiler verdi.

Gelecek yıl havalimanında yapılacak yenilikler ve hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsunlu, 2020'de hava yolu şirketlerinin sayısını daha da artırmak istediklerini belirtti.

Samsunlu, toplantının sonunda gazetecilerle bir süre sohbet etti.

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istanbul havalimanı Kadri Samsunlu

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