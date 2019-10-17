HABER

İGA ile Collinson Group arasında Priority Pass sahipleri için anlaşma sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı.Uluslararası havacılığın merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı.

İGA ile Collinson Group arasında Priority Pass sahipleri için anlaşma sağlandı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı.
Uluslararası havacılığın merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı. Bu kapsamında Priority Pass üyeleri, İGA Lounge’ın hizmetlerinden yararlanmaya başladı.

148 ülke ve bin 300’den fazla havalimanı
İstanbul Havalimanında premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan, 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 585 kişilik oturma kapasitesiyle 24 saat boyunca hizmet veren İGA Lounge, 148 ülkede bin 300’den fazla havalimanı lounge hizmetine giriş imkanı sağlayan Priority Pass programı üyelerinin ayrıcalıklı hizmet almasına olanak tanıyor.

Yolcu konforu için her şey düşünüldü
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Türk misafirperverliğinin ve Türk mutfağının inceliklerinin sunulduğu İGA Lounge ile havalimanında geçirilen deneyimi üst seviyelere çıkartmayı hedefliyor. Yolcu konforu için her türlü detayın düşünüldüğü İGA Lounge alanında işiyle ilgilenenler, rahatlamak isteyenler, çocuklu aileler ve tatil için uçanlara yönelik ayrıcalıklı hizmetler yer alıyor. İstanbul Havalimanını ağırlıklı olarak iş amaçlı kullanacak Priority Pass sahipleri için son teknoloji bilgisayarlarla donatılan İGA Lounge, ofis gereçlerinin yer aldığı oturma köşesi, 2 adet toplantı odası ve 4 adet skype odası ile işini havalimanından yürütecek yolcularına sınırsız bir hizmet sunuyor. Rahatlamak ve işten uzaklaşıp dinlenmek isteyen yolcular için bilardo, oyun alanı, Duty Free gibi detayların olduğu ve aynı zamanda duş alanlarının olduğu İGA Lounge, Priority Pass’liler için de ideal bir alan olacak. Ayrıca Priority Pass üyeleri için ücretsiz masaj servisi, özel televizyon koltuğu ve özel sinema seçenekleriyle rahatlık ve konfor için farklı hizmetler de sunuluyor.

Türk ve dünya mutfağı özel lezzetler yer alıyor
Çocuklu aileler için de her detayın düşünüldüğü İGA Lounge alanında aileler uçuşu beklerken çocukların oyun oynayabileceği, televizyon izleyebileceği bir alan ve çocuk tuvaleti, bebek bakım odası, emzirme odası gibi detaylarla havalimanı deneyimi keyfe dönüşüyor. Tatil amacıyla İstanbul Havalimanını tercih edenlerin ise gidecekleri yere varmadan tatillerini havalimanında başlatacak İGA Lounge’da Türk mutfağı başta olmak üzere Dünya yemeklerini içeren farklı sıcak yemek, zeytinyağlı ve tatlı seçeneklerinin yer aldığı zengin açık büfe, rahatlama alanı gibi ayrıcalıklar artık Priority Pass sahiplerine hitap edecek.

“Bu anlaşma ile dünyanın en büyük Common Lounge’ını sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”
Collinson Group tarafından geliştirilen Priority Pass programına sahip üyelerin İGA Lounge hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan anlaşmayı değerlendiren İGA Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar şu ifadelere yer verdi: “Bu anlaşma ile dünyanın en büyük Common Lounge’ını, Türk misafirperverliği ve Türk mutfağını en güzel örnekleri ile Collinson Group üyelerine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İş adamlarından çocuklu ailelere kadar seyahat eden herkesin kendini evinde hissedeceği bir lounge deneyimi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Lounge alanı yolcu deneyimi noktasında iddialı olduğumuz en önemli alanlardan biri. İGA Lounge, yolcularımızın premium hizmet alabileceği ve uçuşunu beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağı bir alan olarak tasarlandı. Teknolojisiyle, tasarımıyla, yolcu deneyimiyle birçok alanda ilklere imza attığımız İstanbul Havalimanında, İGA Lounge ile Proiority Pass üyelerine Premium bir hizmet sunacağız. Bundan sonraki süreçte İGA Lounge’ın dünyadaki en popüler Lounge’lardan biri olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İGA ile Collinson Group arasında Priority Pass sahipleri için anlaşma sağlandı

İGA ile Collinson Group arasında Priority Pass sahipleri için anlaşma sağlandı

İGA ile Collinson Group arasında Priority Pass sahipleri için anlaşma sağlandı

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz (2)Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz (2)
Emekli deniz subayı intihar ettiEmekli deniz subayı intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı!

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.