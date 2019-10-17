İGA ile Collinson Group arasında Priority Pass sahipleri için anlaşma sağlandı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı.

Uluslararası havacılığın merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı. Bu kapsamında Priority Pass üyeleri, İGA Lounge’ın hizmetlerinden yararlanmaya başladı.

148 ülke ve bin 300’den fazla havalimanı

İstanbul Havalimanında premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan, 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 585 kişilik oturma kapasitesiyle 24 saat boyunca hizmet veren İGA Lounge, 148 ülkede bin 300’den fazla havalimanı lounge hizmetine giriş imkanı sağlayan Priority Pass programı üyelerinin ayrıcalıklı hizmet almasına olanak tanıyor.

Yolcu konforu için her şey düşünüldü

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Türk misafirperverliğinin ve Türk mutfağının inceliklerinin sunulduğu İGA Lounge ile havalimanında geçirilen deneyimi üst seviyelere çıkartmayı hedefliyor. Yolcu konforu için her türlü detayın düşünüldüğü İGA Lounge alanında işiyle ilgilenenler, rahatlamak isteyenler, çocuklu aileler ve tatil için uçanlara yönelik ayrıcalıklı hizmetler yer alıyor. İstanbul Havalimanını ağırlıklı olarak iş amaçlı kullanacak Priority Pass sahipleri için son teknoloji bilgisayarlarla donatılan İGA Lounge, ofis gereçlerinin yer aldığı oturma köşesi, 2 adet toplantı odası ve 4 adet skype odası ile işini havalimanından yürütecek yolcularına sınırsız bir hizmet sunuyor. Rahatlamak ve işten uzaklaşıp dinlenmek isteyen yolcular için bilardo, oyun alanı, Duty Free gibi detayların olduğu ve aynı zamanda duş alanlarının olduğu İGA Lounge, Priority Pass’liler için de ideal bir alan olacak. Ayrıca Priority Pass üyeleri için ücretsiz masaj servisi, özel televizyon koltuğu ve özel sinema seçenekleriyle rahatlık ve konfor için farklı hizmetler de sunuluyor.