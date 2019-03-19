İGA, özel yolcu programını hizmete aldı

Klasik havalimanı servis anlayışının aksine maksimum kalitede konfor sunmayı hedefleyen İGA PASS programının en önemli hizmet ayrıcalıklarından biri, İGA Lounge olacak. Bu hizmet sayesinde havalimanında uçuşunu bekleyen yolcular için 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 584 kişilik oturma kapasitesine sahip İGA Lounge, 24 saat hizmet verecek.

Çocuklu aileler, iş insanları, tatile çıkan yolcular gibi her grubu düşünen İGA, İGA PASS üyelik programı ile 4 farklı hizmet sunuyor. Üyelik programında lounge, buggy (mini golf aracı), fast-track (hızlı geçiş), öncelikli check-in, otopark, vale ve şehir içi transfer hizmetleri sunulacak.

Tam kapasite ile 7 Nisan'da operasyona hazırlanan İstanbul Havalimanı'nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi. "İGA PASS" adı verilen üyelik programının tanıtımı, İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren İGA Lounge'da gerçekleştirildi.

İç hat, dış hat, geliş ve gidiş katı olmak üzere toplamda 12 hızlı geçiş noktasının bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda, İGA PASS "fast track" hizmetinden yararlananlar her zaman önde yer alacak.

Lounge alanında ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme-içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek. Burada çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası da bulunacak.

- Kişiye özel hizmet veren asistan

Yolcular, meet & greet hizmeti ile havalimanı kapısından uçağa kadar asistan eşliğinde hizmet alabilecek. Bu hizmet ile İGA PASS kullanıcıları, özel asistan tarafından karşılanma, fast & track ve öncelikli check-in sisteminden yararlanma, İGA Lounge kullanımı ve buggy hizmeti gibi çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Meet & Greet servisinin ek hizmetlerinde VIP apron transferi, çiçek ile karşılama, havalimanı şehir transferi ve havalimanlarında ilk olacak alışveriş danışmanlığı da sunulacak.

Üyelikler yolcu profilleri düşünülerek İGA PASS Plus 299 avro, İGA PASS Extra 399 avro ve İGA PASS Premium 799 avro olmak üzere 3 farklı kategoride sunuluyor ve satın alımlar yıllık olarak yapılabiliyor. Tamamen dijital bir uygulama olarak tasarlanan İGA PASS'ı akıllı cep telefonlarına indirerek kullanmak mümkün olacak.

- "Dünyanın en iyi hizmet sunan havalimanı olma iddiasını taşıyoruz"

Toplantıda konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı için öncelikli hedeflerinin bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak misafirlerinin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek olduğunu söyledi. Samsunlu, "Bu hedef doğrultusunda, İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin, buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz." diye konuştu.