İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı ‘Çevre Farkındalığı’ için işbirliği yapacak

Çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Farkında Mısın?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması, İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği yaparak “Farkında Mısın?” isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışmasına imza attı. Başvuruları 23 Aralık 2019 tarihinde başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat’ın da destekçisi olduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek olup, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık.

Amaç çevre farkındalığı oluşturmak

Çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna “Farkında Mısın?” yarışmasıyla dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Başvuruları https://www.farkindamisinyarismasi.org/ adresinden online olarak yapılabilecek yarışma sonunda, her iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülleri verilecek. Her iki kategoride sergilemeye değer 20’şer eser belirlenecek ve bu eserler belli bir süre İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.