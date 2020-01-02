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  4. İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı ‘Çevre Farkındalığı’ için işbirliği yapacak

İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı ‘Çevre Farkındalığı’ için işbirliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Farkında Mısın?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması, İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği yaparak “Farkında Mısın?” isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışmasına imza attı.

İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı ‘Çevre Farkındalığı’ için işbirliği yapacak

Çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Farkında Mısın?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması, İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği yaparak “Farkında Mısın?” isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışmasına imza attı. Başvuruları 23 Aralık 2019 tarihinde başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat’ın da destekçisi olduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek olup, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık.

Amaç çevre farkındalığı oluşturmak
Çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna “Farkında Mısın?” yarışmasıyla dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Başvuruları https://www.farkindamisinyarismasi.org/ adresinden online olarak yapılabilecek yarışma sonunda, her iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülleri verilecek. Her iki kategoride sergilemeye değer 20’şer eser belirlenecek ve bu eserler belli bir süre İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.

Mart 2020 itibarıyla sonuçlanacak yarışmanın jüri üyeliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Uzman Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Fotoğraf Sanatçısı Gültekin Çizgen, Program Yapımcısı Güven İslamoğlu, İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Vargı oluşturuyor.

Atık ve çöp sorunu tüketimle başlıyor
Çöp üretiminin henüz kaynağındayken azaltılması ve üretilen çöpün de ayrıştırılarak geri dönüşüme yönlendirilmesi konusunda farkındalığı arttırmak üzere faaliyet gösteren Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın Genel Müdürü Emrah Bilge konuyla ilgili, “Çöp, aslında biz çöp olduğuna karar verinceye kadar kullandığımız her şey. Bir nesnenin çöp olduğuna işimize yaramadığını, artık kullanmak istemediğimizi düşündüğümüzde karar verir ve onu çöpe atarız. Çöp kolayca atılır ki gözümüzden de bizden de uzak olsun. Peki, bu çöplerin nereye gittiğini, doğada ve kendi sağlığımız üzerinde ne etkileri olduğunu düşünüyor muyuz? “Farkında Mısın?” bu soruların cevaplarını düşündürmeyi, birey olarak neler yapabileceğimizi görsel yollarla ortaya koymayı hedefliyor” sözlerine yer verirken, herkesi düşünerek ortaya çıkardıkları çalışmalarla yarışmaya katılmaya, çevre için farkındalık oluşturmaya davet etti.

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