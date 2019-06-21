İGA Yönetimi o iddiaları yalanladı

İstanbul Havalimanı’nda intihar eden güvenlik görevlisi İbrahim Layık hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan “İşten çıkarıldığı için intihar etti” iddialarına İGA yönetiminden açıklama geldi. Güvenlik görevlisi İbrahim Layık’ın yazılanların aksine ailevi nedenlerini öne sürerek istifa etmek istediğini açıklayan İGA Yönetimi işten çıkarılma iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı’nda intihar eden güvenlik görevlisi İbrahim Layık hakkında sosyal medya ve bazı yayın organlarında çıkan "İşten çıkarıldığı için intihar etti" yönündeki iddialar İGA yönetimi tarafından yalanlandı. İddiaların asılsız olduğunu belirten İGA Yönetimi olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İGA Havalimanı İşletmesi’nde görev yapmış olan merhum İbrahim Layık’ın intiharının ardından konunun sosyal medyada ve bazı yayın organlarında “işten çıkarılma” gibi asılsız bir iddia ile ilişkilendirilmesine istinaden açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Merhum iş arkadaşımız İbrahim Layık’ın işten çıkarıldığı iddiası kesinlikle asılsızdır. Merhum, üzücü olaydan önce kendi isteğiyle İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yazılı bir dilekçe ile başvurarak, istifasını sunmuştur. Kendisi kalmaya ikna edilmeye çalışılmasına rağmen istifasına gerekçe olarak da ailevi nedenleri göstermiştir. İstifa dilekçesi hali hazırda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır.

İGA olarak merhum İbrahim Layık’ın ailesinin yanında olmak, derin acılarını paylaşmak adına her türlü girişimi gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz ve bu süreçte dayanaksız iddialarla konunun çarpıtılmaya çalışılmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

Merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

