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İGA'DAN Çin'deki havalimanlarına 3 tonluk tıbbi yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Çin'de ülkedeki havalimanlarında kullanılmak üzere 3 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Çin'de ülkedeki havalimanlarında kullanılmak üzere 3 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve birçok ülkede de görülen koronavirüs yüzlerce kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişide de bu virüs saptandı. Virüs nedeniyle dış dünyaya kapılarını kapayan Çin, bulaşıcı virüs nedeniyle maske başta olmak üzere koruyucu hijyen ürünlerine talebin ciddi oranda attığı ülkede bu taleplere yetişmeye çalışıyor. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da korona virüsüne karşı destek olmak amacıyla Çin’deki havalimanlarda kullanılmak üzere uçaklarla tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. İGA’nın bu desteğini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, resmi İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KORUYUCU MASKE VE TIBBİ GİYSİ

Uçaklara yüklenerek gönderilen 120 bin dolar değerindeki 3 tonluk yardım malzemesi içerisinde talebin yüksek olduğu tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlüklerin yer aldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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