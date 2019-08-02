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İGA’dan "Taksi yolu çöktü" haberlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi "İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü" başlıklı haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İGA Havalimanı İşletmesi "İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü" başlıklı haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Haberde belirtildiği gibi taksi yolunun çöktüğü iddiası doğru değildir" denildi.

İGA Havalimanı İşletmesi, bugün medyada yer alana "İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü" başlıklı haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamanın tam metni şöyle:

"’İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü’ başlıklı habere istinaden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Daha önce de açıkladığımız üzere, İstanbul Havalimanı’nda taksi trafiğini hızlandıracak çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlanmış olup, haberde belirtildiği gibi taksi yolunun çöktüğü iddiası doğru değildir. Ayrıca özellikle belirtmek isteriz ki; yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokulmuştur. Bu çalışmalar, uçak trafiğini hiçbir şekilde etkilememekte ve tüm uçuşlar planlandığı şekilde yapılmaktadır."

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