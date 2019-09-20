HABER

İGA’dan ‘yeni yemek ihalesi’ iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:25 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bazı sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan havalimanı yemek ihalesinin yenileneceği ve ihaleye çıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, son günlerde bazı sosyal medya ve dijital platformlarda gündeme gelen havalimanındaki yemek ihalesinin yenileneceği ve yeni ihaleye çıkılacağı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bazı sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan havalimanı yemek ihalesinin yenileneceği ve ihaleye çıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, son günlerde bazı sosyal medya ve dijital platformlarda gündeme gelen havalimanındaki yemek ihalesinin yenileneceği ve yeni ihaleye çıkılacağı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Son günlerde çeşitli sosyal medya ve dijital platformlarda ‘İstanbul Havalimanı’nın yemek ihalesinin yenileneceğine ve ihaleye çıkılacağına’ yönelik asılsız iddialardan dolayı açıklama yapma gereği doğmuştur. Mevcut faaliyet gösteren yemek firması 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı’nın inşaatına ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’e hizmet vermeye devam edecektir. İGA’nın ismi ile logosunu kullanarak yayınlanan, amacı tamamen dolandırıcılık olan yeni ihaleye çıkıldığı iddialarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Veresiye defterini satın alarak mahallelinin borçlarını kapadıVeresiye defterini satın alarak mahallelinin borçlarını kapadı
Brüksel'de iklim değişikliği protestosuBrüksel'de iklim değişikliği protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.