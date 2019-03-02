Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan'da muhalif "Ulusal Kurtuluş Cephesi" lideri Thomas Cirillo Swaka'ya ortak barış toplantılarına katılma çağrısı yaptı.

IGAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IGAD Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais, Swaka'ya, "Siz ve grubunuzu, 8 Mart'ta barış anlaşmasına katılımınızla ilgili meselelerin ele alınacağı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki ortak toplantıya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Wais, "Toplantı barış anlaşması müzakerelerini yeniden başlatmayacak. IGAD, anlaşmayı reddeden tüm gruplara "bozguncu" muamelesinde bulunacak ve hesaba çekilmesi gerektiği gözüyle bakacak. Sizden, gelecekteki görüşmelere bağlılığınızı göstermek ve sivillerin acılarına son vermek için tek taraflı ateşkes ilan etmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Swaka, şubatta yaptığı açıklamada, hareketinin Güney Sudan halkı için çalışacak bir yönetim sistemi kurmaya çalıştığını, yeni bir siyasi çözüme varılıncaya kadar hükümetle savaşını sürdüreceğini belirtmişti.