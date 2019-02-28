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İGC futbol turnuvasının ödülleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) düzenlediği Basın Ligi Şevket Özçelik halı saha turnuvasında mücadele veren basın kuruluşlarına ödülleri verildi.

İGC futbol turnuvasının ödülleri verildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) düzenlediği Basın Ligi Şevket Özçelik halı saha turnuvasında mücadele veren basın kuruluşlarına ödülleri verildi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Yeni Asır'ın şampiyonluğu ile sonuçlanan Şevket Özçelik halı saha turnuvası adına ödül gecesi düzenledi. Turnuva kapsamında, halı sahada ter dökerek dereceye giren basın kuruluşlarının takımlarına ödülleri takdim edildi. İGC'nin ev sahipliği yaptığı geceye İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve basın mensupları katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İGC Başkanı Misket Dikmen, “Cemiyetimizin karar defterinde yıllar yıllar önce futbol turnuvası düzenlediğini gördüm. Bu düşünceden yola çıkarak bu turnuvayı düzenledik. Meslektaşlarımız da oldukça fazla ilgi gösterdi. Tüm destek olanlara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi. İGC Başkanı Dikmen'in ardından kürsüye çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da basın mensuplarını tebrik etti. Akpınar, “Böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için İGC’yi tebrik ederim. Çünkü spor insanları bir araya getirmenin en doğru yoludur. Turnuvanın Şevket Özçelik gibi örnek bir gazetecinin anısına düzenlenmesi de ayrıca mutluluk verici” diye konuştu.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da hem turnuvayı düzenleyenlere hem de katılımcıları tebrik etti.

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İGC futbol turnuvasının ödülleri verildi

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