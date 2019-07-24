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İGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

 İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Basın Konseyi'nce, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yapılan ortak açıklamayla, Türk basınının durumu ve sorunları dile getirilip, halkın gazetelere ve gazetecilere destek olması istendi.

İGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Basın Konseyi'nce, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yapılan ortak açıklamayla, Türk basınının durumu ve sorunları dile getirilip, halkın gazetelere ve gazetecilere destek olması istendi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle İzmir'deki 7 yerel gazetenin temsilcileri ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. İkinci Abdülhamit'in 2'nci Meşrutiyet'i ilan etmesinin ardından, gazetelerin ilk defa sansür denetiminden geçmeden yayınlandığı gün olan 24 Temmuz 1908'in anısına düzenlenen açıklamada, gazetecilerin zor şartlar altında bulunduğu belirtildi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in de katıldığı basın açıklamasında ortak bildiriyi İGC Başkanı Misket Dikmen okudu.
Dikmen, basın özgürlüğünün evrensel standartlara ulaşabilmesi için sadece gazeteciler, medya çalışanları değil halkın da özgür habercilik için verilen çabalara ortak olmasını istediklerini belirterek, "24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günümüz kutlu olsun" dedi.

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İGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajıİGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajıİGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajı

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