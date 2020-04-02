İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB ailesi olarak küresel salgında ilk kaybı verdiklerini belirterek, "İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 2, 2020



