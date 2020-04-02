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  4. İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 22:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB ailesi olarak küresel salgında ilk kaybı verdiklerini belirterek, "İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.


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Bengül Demirel İBB koronavirüs igdaş

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