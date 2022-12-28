İGDAŞ çalışma saatleri: İGDAŞ vezne saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin 1986’da kurmuş olduğu İGDAŞ, vatandaşların hem daha kolay bir şekilde ısınmasını hedeflerken aynı zamanda dünyanın en önemli metropollerinden birisi olan İstanbul’un hava kirliliğini azaltmak için atılan önemli adımlardan birisi olarak bilinmektedir. İstanbul Belediyesine bağlı olarak hizmet veren İGDAŞ gösterdiği gelişim ile birlikte Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında kendine yer bulmaktadır.

İGDAŞ mesai saatleri nedir?

Milyonlarca insanın kullanımında olduğu için İGDAŞ’ın çalışma saatleri, hafta sonu açık olup olmadığı oldukça merak edilmektedir. Türkiye’nin en büyük kentlerinden birisi olan İstanbul’a hizmet veren İGDAŞ mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam eder. İGDAŞ vezne çalışma saatleri birbirleriyle benzer olmakla birlikte İGDAŞ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Eyüpsultan’da bulunan İGDAŞ Genel Müdürlüğü hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında hizmet verirken hafta sonları hizmet vermemektedir.

İGDAŞ kaçta açılıyor?

İGDAŞ vezne çalışma saatleri 15 dakikalık bir fark göstermektedir. İGDAŞ vezne çalışma saatleri 08.15’de başlar ve 16:45’de kapanır. Veznelerin öğle arası ise 12.30 ile 13.30 arasıdır. İGDAŞ üzerinden hizmet almak isteyen vatandaşların bu çalışma saatlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Doğal gaz konusunda yaşanılan sorun için vatandaşlar Doğal Gaz ACİL için 187’i arayıp gerekli bilgileri alabilmektedirler. Bunun dışında öneri, talep ve şikâyetler için ise Alo 153’ü arayıp isteklerini iletebilirler.

İGDAŞ açılış saati sabah 08.00 olarak belirlenmiştir. 08.00'da açılan İGDAŞ müşteri kabulüne 08.15 itibarıyla başlar ve öğle arasına kadar devam eder.

İGDAŞ öğle arası kaçta?

Sabah saat 08.00'da başlayan İGDAŞ mesai saatleri akşam kapanışa kadar devam eder ancak müşteri kabulü 08.15'de başlar. İGDAŞ öğle arası saatleri içerisinde hizmete ara verir. İGDAŞ öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 arasıdır. 13.30 itibarıyla müşteri kabulüne devam eder.

İGDAŞ kaçta kapanıyor?

İGDAŞ mesai saatleri tüm veznelerde aynı saat aralıkları olarak ayarlanmıştır. Müşteri kabulüne 08.15'de başlayan vezneler kapanışa kadar çalışmaya devam eder. Sıkça sorulan "İGDAŞ kaça kadar açık?" sorusunun cevabı ise 17.00'dur. İGDAŞ kapanış saati tüm şubeler için 17.00 olarak belirlense de son müşteri kabulü 16.45'dir. İGDAŞ mesai saatleri ve müşteri kabul saatleri:

Pazartesi: 08.00 - 17.00 (Müşteri kabulü 08.15 - 16.45)

Salı: 08.00 - 17.00 (Müşteri kabulü 08.15 - 16.45)

Çarşamba: 08.00 - 17.00 (Müşteri kabulü 08.15 - 16.45)

Perşembe: 08.00 - 17.00 (Müşteri kabulü 08.15 - 16.45)

Cuma: 08.00 - 17.00 (Müşteri kabulü 08.15 - 16.45)

İGDAŞ cumartesi açık mı?

İGDAŞ çalışma saatleri resmî günler ve dinî bayramlarda değişkenlik gösterebilir ancak genel olarak mesai saatleri aynıdır. Pazartesi ve cuma arası hizmet veren İGDAŞ hafta sonu çalışma saatleri yoktur. Cumartesi günleri hizmet binaları ve genel müdürlükleri kapalıdır. Vatandaşlar hafta içi hizmet almaya devam edebilir.



