Holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya ve perakende sektörü dahil olmak üzere ana sektörlerin mercek altına alındığı araştırmada, kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde gerçekleştirildi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in ev sahipliğinde Yıldız Yerleşkesi Oditoryum Salonunda gerçekleştirilen törende, "Türkiye'nin en itibarlı markalarının" temsilcilerine ödülleri verildi.

Araştırmaya göre İGDAŞ, enerji kategorisinde, "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü.

Açılamada ödülle ilgili görüşlerine yere verilen İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektörünün okulu olarak kabul gören İGDAŞ'ın gerek yönetim sistemleriyle gerekse de yüksek güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarıyla sektöre liderlik ettiğini belirtti.

Her yıl düzenli olarak bağımsız araştırma şirketlerinin hazırladığı raporların, İGDAŞ'ın yüzde 95 müşteri memnuniyetine sahip olduğunu ve kurumsal itibar puanının da yüzde 82 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını ortaya koyduğunu aktaran Sılkım, "TİE'nin ödülü, bizim için büyük önem arz eden kurumsal itibar konusunda başarımızı tescil ediyor. Bu ödül, İGDAŞ'a emeği geçen herkesin ortak eseridir. Tüm İGDAŞ ailesini kutlarım." ifadelerini kullandı.

