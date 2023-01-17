İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı! Kombili yerde kesinlikle uyumayın!

İGDAŞ İstanbul'da yaşayan vatandaşları lodosa karşı uyardı. On altı milyon İstanbulluya kısa mesaj gönderen İGDAŞ, doğal gazlı ortamda çok bulunulmaması uyarısı yaptı. Vatandaşlar hava şartlarının sertleşmesiyle lodosu ve etkilerini araştırmaya başladı. Peki Lodos nedir, etkileri nelerdir? İgdaş ne mesaj gönderdi? İşte detaylar...

İGDAŞ'TAN LODOS UYARISI

İGDAŞ İstanbulluları lodosa karşı uyardı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla doğal gaz zehirlenmeleri yaşanabiliyor. Kombinin kapalı alanda olması hane halkına karşı lodos zamanlarında büyük tehlike oluşturuyor.

İGDAŞ lodos için attığı uyarı mesajında şu ifadeler bulunuyor:

'' Lodos Uyarısı: Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız.''

LODOS NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

Lodos, Türkiye’nin batı bölgelerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgardır. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olmaktadır. Denizciler için oldukça önemli olarak biliniyor. Yağmurun peşinden sıcak bir havaya sebep olmaktadır.

Lodos, yoğun olarak Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde esmekle beraber, zaman zaman Adriyatik Denizi'ni de etkiler. Lodosun, beraberinde taşıdığı mineraller ve toz sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, hâlsizlik, nefes darlığı, göz kanlanması gibi bir dizi etkiye yol açtığına inanılır. Aynı zamanda lodos, zehirlenmelere neden olan bir rüzgârdır.

