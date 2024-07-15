İğde tozunun faydaları nelerdir? İğde tozu neye iyi gelir?

Temmuz ve ağustos aylarında hasat edilmeye başlanan iğdelerin çiçek açma ve meyve verme zamanları iklime ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak faydaları dünya çapında bilinmektedir. Bir doktora danışarak doğru miktarlarda ve doktorun belirttiği şekilde kullanıldığı sürece birçok rahatsızlığa iyi geldiği de bilinir.

Bir tür meyve olarak kabul edilen iğde, küçük boy yemiş anlamına gelen ve Türkçe olan yiğde kelimesinden türemiştir. Dünya genelinde Rus zeytini, Gümüş üzümü, kuş iğdesi gibi isimlerle anıldığı da olur. Ülkemizde en çok karasal iklim özelliğine sahip olan bölgelerde yetişir. Hem meyve olarak, hem çayı yapılarak hem de tozları ile çeşitli formlarda farklı rahatsızlıklara iyi geldiği kabul edilir.

İğde tozunun faydaları inanışa göre kemik erimesinden sindirim sistemine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Çekirdeğinden tozuna birçok faydası olan ve şifa deposu kabul edilen iğdenin bilinçli olarak tüketildiği sürece bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde etkili olabileceğine inanılır.

İğde tozunun faydaları nelerdir?

Çekirdeğinin tozu ile birçok rahatsızlığa şifa olduğu kabul edilen iğde, ağırlıklı olarak çay formunda tüketilir. Meyve olarak da yenebilen iğdenin faydalı olduğu konular da durumlar da çeşitlilik gösterir. İğde tozunun inanılan bazı faydaları şunlardır:

Kemiklerin gelişiminde etkilidir.

Yaşlanma temelli olan iskelet sorunlarına karşı kullanılır.

Boyun uzamasına katkıda bulunur.

Cinsel performans konusunda da olumlu etkileri olduğu bilinir.

Öksürüğü kesmesi ya da azaltması için de kullanılır.

Bağırsak sorunu yaşayan kişilere de tavsiye edilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği bulunur.

İğde tozu neye iyi gelir?

Hem iğdenin hem de çekirdeğinden üretilen iğde tozunun insan sağlığına birçok faydası olduğu kabul edilmiştir. Batı Asya’da, Doğu Asya’da, Çin’de farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Bilinen 60'tan fazla türü olduğu belirlenmiştir. Faydalı olduğu, iyi geldiğine inanıldığı konulardan ve durumlardan bazıları şu şekildedir:

Menopoz sonrası kemik problemleri

Sindirim sorunları

Cinsel isteksizlik ya da iktidarsızlık

Bağırsak sorunları

Solunum yolu rahatsızlıkları

İdrar kaçırma sorunu

Kilo verme

Kemiklerde oluşan çatlamaların ya da kırıkların daha hızlı iyileşmesi

İğde nasıl tüketilir?

Aktarlarda ve çeşitli marketlerde kolaylıkla bulunabilen ve temin edilebilen iğde, toz olarak da satılır. Genel olarak içecek formunda tüketilen iğde ılık süt ile ya da su ile karıştırılarak içilir. Çay formunda tüketmek için iğde çayı aşağıdaki malzemeler ve tarif aşamaları kullanılarak kolaylıkla hazırlanabilir:

Malzemeler

1 bardak su

4 ya da 5 adet iğde (İğde tozu da kullanılabilir)

Yapılışı

Bir cezvede suyu kaynatın.

İğdeleri kaynamış suya atın.

Üzerini kapatarak 5 dakika kadar dinlendirin.

Arzuya göre limon dilimleri ve bal da ekleyerek içebilirsiniz.

Kilo vermek isteyen kişilerin yaptıkları diyetlerde de etkili olduğu bilinen, diyet programı yapan kişilerin de kullanmayı tercih ettiği besinler arasında yer alan iğde daha çok süt ile birlikte tüketilir. Süt ile birlikte kullanıldığında ödem attırıcı özelliği olduğuna inanılmaktadır. Alanında uzman bir doktora danıştıktan sonra eğer bir sorun görülmüyorsa süte iğde tozu eklenerek yapılan karışım da içilebilir. Hangi miktarlarda ve ne sıklıkta içilmesi gerektiği de yine doktor tarafından doktor kontrolünde belirlenmelidir.

Her besinde olduğu gibi iğdenin de fazla ya da yanlış tüketilmesi faydasından yararlanmak istenirken daha büyük sorunlara neden olabilir. Özellikle hamilelerin, emziren annelerin, kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, alerjik reaksiyonu olanların daha dikkatli olması önerilir. Düzenli olarak ilaç kullanan kişiler, bir rahatsızlığın tedavi sürecinde olan kişiler de mutlaka doktora danışmalıdır.

Önemli not: Bu içerikte yer alanlar tıbbi tavsiye özelliği taşımamaktadır. İçindekiler yalnızca bilgi vermek amacı ile yazılmıştır. Herhangi bir tıbbi problemin teşhisinde ya da tedavisinde kullanılmaması gerekir. Tıbbi sorun yaşayanlar rahatsızlıkları ile ilgili alanda uzman bir doktora danışmalıdırlar.