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Iğdır Belediye eski Başkanı Yikit, adli kontrol şartıyla serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Iğdır Belediye eski Başkanı BDP'li Murat Yikit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014- 2019 yıllarında Iğdır'da belediye başkanlığı yapan, avukat Murat Yikit'in yakalanması için çalışma başlattı.

Iğdır Belediye eski Başkanı Yikit, adli kontrol şartıyla serbest

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) - TERÖR örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Iğdır Belediye eski Başkanı BDP'li Murat Yikit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014- 2019 yıllarında Iğdır'da belediye başkanlığı yapan, avukat Murat Yikit'in yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma terörle mücadele ekipleri, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'de düzenlenen operasyonla Murat Yikit'i gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürülen Yikit'in gözaltı süresi uzatıldı. Yikit, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Murat Yikit, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine haftanın belirli günü imza atma şartı konularak, serbest bırakıldı.

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