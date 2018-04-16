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Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Survivor'a katılmak için kilometrelerce yol yürüyen Cumali Akgül'e memleketi Iğdır'dan büyük bir destek geldi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele eden Cumali Akgül, eleme potasına kalınca devreye Iğdır Belediyesi girdi.

Cumali'nin Survivor'dan elenmemesi için Iğdır Belediyesi anons yaparak vatandaşlardan oy istedi.

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma devam ederken en çok araştırılan isimlerden biri de takım arkadaşları tarafından sık sık konseyde adı yazılan ve eleme potasında yer alan Cumali Akgül oldu. İlginç bir hayat hikayesi olan Cumali'nin kim olduğunu ve özel yaşantısını merak eden Survivor izleyicileri, Cumali Akgül hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette araştırıyor. Peki, Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında ve nereli?

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CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.

Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.

Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, katıldığı Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik." dedi.

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