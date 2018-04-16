Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele eden Cumali Akgül, eleme potasına kalınca devreye Iğdır Belediyesi girdi.

Cumali'nin Survivor'dan elenmemesi için Iğdır Belediyesi anons yaparak vatandaşlardan oy istedi.

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma devam ederken en çok araştırılan isimlerden biri de takım arkadaşları tarafından sık sık konseyde adı yazılan ve eleme potasında yer alan Cumali Akgül oldu. İlginç bir hayat hikayesi olan Cumali'nin kim olduğunu ve özel yaşantısını merak eden Survivor izleyicileri, Cumali Akgül hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette araştırıyor. Peki, Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında ve nereli?

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.