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Iğdır'da 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi

26.02.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Iğdır'da 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi

Iğdır Tuzluca'da keşfedilen 50 milyon tona yakın tuz rezervi, bölge halkını sevindirdi.

Adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Tuzluca ilçesinde 3 girişimci, yeni tuz madeni tespit etmek amacıyla 2 yıl önce kentin güneydoğusunda bulunan dağlık alanda çalışma başlattı. Dağlık arazide yapılan 2 yıllık sondaj çalışmaları sonucu yaklaşık 50 milyon tona yakın tuz rezervi bulundu. Çıkarılan tuzun ise şimdilik karla mücadelede ve hayvancılıkta kullanıldığı belirtildi. Yıllık 100 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen tuzun, Gürcistan'a da ihraç edildiği kaydedildi.

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'REZERV 30 İLA 50 MİLYON TON CİVARINDA'

Yapılan kazının ardından rezerve ulaşmanın ve üretime geçmenin sevincinde olduklarını söyleyen işletme ortaklarından Selahattin İlter, "2019'da ruhsatımızı aldık, bu sene de işletmemize başladık. İncelemelerde bulunan heyetin belirlediği verilere göre tuz rezervimiz, 30 ila 50 milyon ton civarında. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Bu sene üretime başladık. Şimdilik Karayolları ve besiciye hitap ediyoruz. Mağarada patlatma usulü ile çalışıyoruz. Çıkardığımız ürünleri tesisimizde çekerek kırma eleme makinelerinden geçirip, Karayolları ve hayvancılar yoğunlukta olmak üzere her türlü isteğe göre siparişlerimizi teslim ediyoruz. Şu an kış olması nedeniyle tuzlarımız, Karayolları ekipleri tarafından yollarda kullanılıyor. Yurt dışı olarak şimdilik Gürcistan'a ihraç ediyoruz" diye konuştu.

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BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Tuzun çıkarıldığı mağaranın sağlık için çok faydalı olduğuna da değinen İlter, "Astımı ve bronşiti olan, ayaktaki mantar rahatsızlığı bulunanlar için burası bulunmaz bir yer. Zaman zaman gelip tuz mağarasında duranlar oluyor. Özellikle astım hastaları gelip durdukları zaman günlerce cihaz kullanma gereği duymadıklarını söylüyorlar. Üretimimiz oldukça sağlıklı, içerisinde kesinlikle herhangi bir katkı maddesi yok. Olduğu gibi kaya alınıp, makineye vurulduktan sonra torbalanarak tüketicinin kullanımına sunulur" dedi.

Kaynak: DHA


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