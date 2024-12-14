HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

14.12.2024 20:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da AK Parti İl Başkanlığı binasına girmek isteyen kar maskeli şüpheliler, kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyince molotoflu saldırı gerçekleştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan 3 şüpheliden 2’si yakalandı. Öte yandan parti binasına 5 Kasım’da da satırlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Öte yandan parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

2

AK PARTİ İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: SALDIRIYI TERÖR OLAYI OLARAK GÖRÜYORUZ

Olayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, saldırıyı terör olayı olarak değerlendirdi. 5 Kasım’da parti binalarına satırlı bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ayaz, “Yeni bir terör olayı diyebiliriz. Bir süre önce de parti binamızı bir saldırı olmuştu. Şimdi de parti binamıza molotof kokteyli atıldı. Bu aslında terörün ne kadar çaresiz kaldığının göstergesi. Çaresizliklerini bu şekilde eylemler yaparak, insanları korkutmaya çalışarak gösteriyorlar. Bu eylemlerin varlığı bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman geri atım atmayacağız” dedi.

3

ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ YAKALANDI

Bu arada parti binasına gelerek incelemede bulunan Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği, 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

DAHA ÖNCE DE SATIRLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Ayrıca, AK Parti İl Başkanlığı binasına 5 Kasım günü de satırlı saldırı gerçekleştirilmişti. Elinde satırla parti binasına gelen bir kişi, zili çaldıktan sonra bina kapısının camlarını kırarak içeri girmiş, partililere hakaretler yağdırmıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri şüpheliyi ikna edip, gözaltına almıştı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Iğdır ak parti
En Çok Okunan Haberler
MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi!

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi!

Röportajına YPG/ PYD terör örgütü lideri Salim Müslim'i çıkarmıştı! Nevşin Mengü gözaltına alındı

Röportajına YPG/ PYD terör örgütü lideri Salim Müslim'i çıkarmıştı! Nevşin Mengü gözaltına alındı

RTÜK cezası sonrası final tarihi netleşti! Fenomen dizi bu akşam yayınlanmayacak

RTÜK cezası sonrası final tarihi netleşti! Fenomen dizi bu akşam yayınlanmayacak

Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

ABD'deki canlı yayında dikkat çeken anlar!

ABD'deki canlı yayında dikkat çeken anlar!

Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.