Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Öte yandan parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AK PARTİ İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: SALDIRIYI TERÖR OLAYI OLARAK GÖRÜYORUZ

Olayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, saldırıyı terör olayı olarak değerlendirdi. 5 Kasım’da parti binalarına satırlı bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ayaz, “Yeni bir terör olayı diyebiliriz. Bir süre önce de parti binamızı bir saldırı olmuştu. Şimdi de parti binamıza molotof kokteyli atıldı. Bu aslında terörün ne kadar çaresiz kaldığının göstergesi. Çaresizliklerini bu şekilde eylemler yaparak, insanları korkutmaya çalışarak gösteriyorlar. Bu eylemlerin varlığı bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman geri atım atmayacağız” dedi.

ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ YAKALANDI

Bu arada parti binasına gelerek incelemede bulunan Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği, 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

DAHA ÖNCE DE SATIRLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Ayrıca, AK Parti İl Başkanlığı binasına 5 Kasım günü de satırlı saldırı gerçekleştirilmişti. Elinde satırla parti binasına gelen bir kişi, zili çaldıktan sonra bina kapısının camlarını kırarak içeri girmiş, partililere hakaretler yağdırmıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri şüpheliyi ikna edip, gözaltına almıştı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır