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  4. Iğdır'da beklenmedik olay! Balkona çıkarak dans eden kadın etrafa ateş etmeye çalıştı

Iğdır'da beklenmedik olay! Balkona çıkarak dans eden kadın etrafa ateş etmeye çalıştı

11.10.2024 20:31
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Iğdır'da şaşırtan bir olay yaşandı. Bir kadın balkona çıkarak elindeki silahla rastgele ateş etmeye çalıştı. Polislerin müdahalesiyle kadının elindeki silah alındı. Kadın karakola götürüldü, gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Iğdır'da beklenmedik olay! Balkona çıkarak dans eden kadın etrafa ateş etmeye çalıştı

Iğdır'ın Vali Yolu mevkisinde genç bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

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SİLAH BOŞ ÇIKTI!

Balkonda şarkılar söyleyip oynayan genç kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi.

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Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı. Kadın karakola götürülürken silahın boş olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Iğdır balkon
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