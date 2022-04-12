Iğdır'da çifte cinayet! Cansız bedenleri tarım arazisinde bulundu

Iğdır'da Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.



Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi.

HALK OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti.



Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)



