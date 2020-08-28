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  4. Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 19:03 | Son Güncelleme

Iğdır'da iş makinesinin doğalgaz hattını patlatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Iğdır-Ağrı kara yolunda yapımı devam eden yol inşasında çalışan bir iş makinesi, çalışma sırasında doğalgaz boru hattını patlattı.

4 KİŞİ YARALANDI

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi ile Iğdır Havalimanı'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan boru hattını patlaması üzerine oluşan basınçla çevredeki dört kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki heyet, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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