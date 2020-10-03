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Iğdır'da iki ailenin kavgası hastane bahçesine taştı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

Iğdır'a bağlı Yukarıçarıkcı köyünde Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında çıkan kavga, hastane önünde devam etti. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Iğdır'da iki ailenin kavgası hastane bahçesine taştı: Çok sayıda yaralı var

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarıçarıkcı köyünde meydana geldi. Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE BAHÇESİNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye gelen iki ailenin fertleri arasında yeniden kavga çıktı. Devlet hastanesinin bahçesinde devam eden kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

Kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Ağır yaralandığı belirlenen Abdulselam Doğru Ağrı’ya, Şemsettin Doğru ise Erzurum'a sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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