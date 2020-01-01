Iğdır'da kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan bir çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce henüz eşini terk edip, Iğdır'a geldi.

Burada ev kiralayan Ebru A.'yı bulan eşi Umut A. kente geldi. Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi. Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.'ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.'yı banyoda, Umut A.'yı ise odada kanlar içinde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

(DHA)

