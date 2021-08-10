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  4. Iğdır'da korkunç manzara! Kazayı gören ekipleri aradı

Iğdır'da korkunç manzara! Kazayı gören ekipleri aradı

10.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da lastiği patlayan kamyonet, takla attı. Yaşanan feci kazadan sürücü yaralı kurtuldu. Kamyonda bulunan koyunlar, aracın takla atmasıyla yola saçıldı. Hayvanlardan 20'sinin savrulmanın etkisiyle öldüğü anlaşıldı.

Iğdır'da korkunç manzara! Kazayı gören ekipleri aradı

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Tuzluca ilçesine koyun taşıyan Furkan Havaz yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazada Havaz yaralanırken, 20 koyun da telef oldu.

ABULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Furkan Havaz, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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KOYUNLAR YOLDAN KALDIRILDI

Polisle birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tutanak tutmasının ardından ölen koyunlar yoldan kaldırıldı.

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DHA

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