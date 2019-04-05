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Iğdır'da MHP'liler seçimin iptalini istedi

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

Iğdır'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden MHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak seçimin iptalini istedi.

Iğdır'da MHP'liler seçimin iptalini istedi

Iğdır'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50.10'unu alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46.65'ini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden sayılan oylar seçim sonucunu değiştirmedi.

"HAKLILIĞIMIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Başkan adayı İsa Yaşar Tezel bu kez MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, parti avukatı Özcan Günsoy, parti üyesi Dadaş Yatlı ile İl Seçim Kurulu'na giderek seçimin iptali yönünde başvuru yaptı. Tezel, "Merkez ilçe seçim kuruluna yaptığımız sandık bazlı ve seçim iptali başvurusu, merkez ilçe seçim kurulunun yetkisi dışında olduğu için itirazımızı yeni eklediğimiz maddi delillerle İl Seçim Kurulu'na sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Haklı mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar davamızın, haklılığımızın takipçisi olacağız" dedi. (DHA)

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ığdır MHP İl Seçim Kurulu Iğdır seçim sonuçları

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