Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden sınır duvarı hattında devriye gezen askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Iğdır'ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı eteklerindeki sınır duvar hattında meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamayla araç içerisindeki 5 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerler ilk müdahalenin ardından Iğdır'a sevk edildi. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken, olay yerinde gerekli inceleme ve soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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