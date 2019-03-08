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Iğdır'dan kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Iğdır'da bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Iğdır'dan kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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ığdır asker şehit Milli Savunma Bakanlığı

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