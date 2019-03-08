Iğdır'dan kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bakanl\u0131k'tan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "I\u011fd\u0131r\u2019da yer alan hudut birli\u011finde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazas\u0131 neticesinde bir kahraman silah arkada\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit olmu\u015ftur." ifadeleri yer ald\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNEREn k\u00f6t\u00fc cinsel ili\u015fki pozisyonu hem kad\u0131n hem de erkekler i\u00e7in!G\u00f6me\u00e7'te otob\u00fcs kamyona \u00e7arpt\u0131: 2 \u00f6l\u00fc, 7 yaral\u0131Esenyurt'ta bir i\u015f yerinde gaz s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 sonucu patlama meydana geldi (1)
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