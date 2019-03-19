Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere de şifa dağıtıyor

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son gelen doktorlarımızla tamamen kadrolarımızı geliştirmiş bulunmaktayız. 2018 yılında çok sayıda ülkeden hasta geldi, bunların içinde en yoğun olanı İran, Nahçıvan ve Azerbaycan'dan gelen hastalarımızdır." dedi.

Konumu itibarıyla çoğunluğu İran'ın güneyi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen hastalar olmak üzere yabancı hastaları ağırlayan Iğdır Devlet Hastanesi, sunduğu kaliteli hizmetle tercih ediliyor.

Komşu ülkelerden Iğdır'a tedavi olmak için gelen hastalar, bir yandan tedavi olurken bir yandan da sağlık turizmine ciddi katkı sağlıyor.

İran ve Nahçıvan'a sınırı olan kentteki Iğdır Devlet Hastanesi, özellikle son zamanlarda Kafkaslar'daki ülkeler başta olmak üzere komşu ülkelerden gelen birçok hastanın şifa kapısı haline geldi.

Yurt dışından gelen hastaların, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını belirten İlhan, "Komşu ülkelerdeki hastaların burayı tercih etmelerinin sebebi, aldıkları hizmetin kalitesi, tanı ve tedavinin uygulanması ve bunun sonucundaki geri bildirimlerin iyi olmasıdır. Gelen bir hastamız, memnuniyetinden dolayı bize 10 hasta, 20 hasta geri gönderiyor. Bu da bizim hasta sayımızda artışa neden oluyor. Şu anda yüzde yüz yatak kapasitemizle hizmet veriyoruz. Hiçbir bölümde hekim eksiğimiz kalmadı, talepler de her geçen gün artmakta." diye konuştu.

Nahçıvan ve İran'dan düzenli olarak Iğdır'a gelip tedavi gören hastaların olduğunu aktaran İlhan, şunları söyledi:

"Özellikle kadın hastalıkları, çocuk ve yaşlı hastalarımızda başvurular oluyor. Biz sadece Iğdır'daki halkımıza değil bölgedeki diğer il ve ilçelerin yanında aynı zamanda yurt dışından gelen vatandaşlarımıza fazlasıyla hizmet veriyoruz. Bunun sonucunda sağlık turizmi yönünden çok fazla ilerledik, bu durumun esnafımıza ve hastanemize çok katkısı var."