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IĞDIR İMSAKİYE 2023: Iğdır ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Iğdır sahur, imsak, iftar vakitleri

22.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır imsakiyesi ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Oruç tutacak olan müslümanlar bu gece ilk oruç ibadeti için sahura kalkacaklar yarın ise ilk iftarlarını açacaklar. Peki, Iğdır'da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? Iğdır sahur, imsak, iftar vakitleri Diyanet ramazan imsakiyesiyle birlikte açıklandı. İşte tüm detaylar...

IĞDIR İMSAKİYE 2023: Iğdır ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Iğdır sahur, imsak, iftar vakitleri

Iğdır ramazan imsakiyesi, On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ramazan imsakiyesine göre il il sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Bu kapsamda takvime göre Iğdır'da ilk sahur ve ilk iftar saatleri de açıklandı. Iğdır sahur, imsak, iftar vakitlerini sizler için derledik...

IĞDIR İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Iğdır'da ilk sahur saat 04:33 olarak açıklandı.
24 Mart Iğdır sahur saati 04:31
25 Mart Iğdır sahur saati 04:29
26 Mart Iğdır sahur saati 04:27

IĞDIR İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Iğdır'da ilk iftar saati 18:25 olarak açıklandı.
24 Mart Iğdır iftar saati 18:26
25 Mart Iğdır iftar saati 18:27
26 Mart Iğdır iftar saati 18:28

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ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. ”

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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