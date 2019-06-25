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"Iğdır kayısısı tam bir marka haline gelmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

Vali Enver Ünlü: - "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir"

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır kayısısının bu yıl verimli olmasına rağmen pazarda gerçek yerini alamadığını belirterek, "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir." dedi.

Kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Kayısı Tanıtım Günleri" bir düğün salonunda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılar, "En güzel kayısıyı yetiştirme yarışması"na katılan 16 çiftçinin hazırladığı stantları gezdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Iğdır kayısısının bu yıl verimli olmasına rağmen pazarda gerçek yerini alamadığına dikkati çekti.

Iğdır kayısısının kilosunun İstanbul'da 17 TL'ye satılırken Iğdır'da pazar sorunu olduğu için kilosu 2 liradan satıldığını dile getiren Ünlü, "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu da Iğdır çiftçisine ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlayan, yetiştiricilerin bir nebze de olsa yüzünü güldüren kayısıda hasadın devam ettiğini belirterek, "Iğdır'ımızın sembolü haline gelen ve yöresel ismiyle patenti alınan 'Şalak' kayısımızın, tadı ve aroması ile bir kez tadına bakanın tezgahlarda tekrardan aradığı tat olarak, ülkemizdeki kayısılar arasında ayrı bir özelliği bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kayısı yeme yarışmasıyla devam eden etkinlikte, yarışmacıların birinci olma çabaları ilginç görüntülere yol açtı.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, katılımcılara kayısı ikram edildi.

Vali Ünlü, programın sonunda, en güzel kayısı bahçesi sahiplerinin yanı sıra en güzel kayısı yetiştiricileri ile kayısı yeme yarışmasında derece elde edenlere ödüllerini takdim etti.

Programa Ünlü ve Yolcu'nun yanı sıra Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, çeşitli kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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ığdır Kayısı Kayısı tanıtım günleri

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