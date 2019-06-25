"Iğdır kayısısı tam bir marka haline gelmiştir"

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır kayısısının bu yıl verimli olmasına rağmen pazarda gerçek yerini alamadığını belirterek, "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir." dedi.

Kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Kayısı Tanıtım Günleri" bir düğün salonunda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılar, "En güzel kayısıyı yetiştirme yarışması"na katılan 16 çiftçinin hazırladığı stantları gezdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Iğdır kayısısının bu yıl verimli olmasına rağmen pazarda gerçek yerini alamadığına dikkati çekti.

Iğdır kayısısının kilosunun İstanbul'da 17 TL'ye satılırken Iğdır'da pazar sorunu olduğu için kilosu 2 liradan satıldığını dile getiren Ünlü, "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir." diye konuştu.