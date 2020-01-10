HABER
  4. Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Iğdır merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Iğdır'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar arasında polis, asker, gümrük memuru, doktor, öğretmen ve kamu kurumlarından ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralıBurdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı
2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ operasyonu ığdır

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mezarlıktaki iğrenç olayda yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Mezarlıktaki iğrenç olayda yeni gelişme! İddianame hazırlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni görüntüleri paylaşıldı

2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı

Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

Batman'da dev operasyon! 13 zanlı tutuklandı

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi

Gürcistan'da yakalandı, Türkiye'ye teslim edildi

Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.