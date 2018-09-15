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Iğdır pamuğunda rekolte beklentisi 8 bin ton

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Aras Vadisi'nde yıllar sonra yeniden ekilen pamuğun üretim alanları genişliyor - Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu: - "Bizim ürettiğimiz pamuk birinci kalite, çok fazla rağbet gören ve piyasada iyi para eden bir ürün. Ağrı Dağı'nın zirvesinden yıl içinde hiç eksik olmayan karların beyazıyla pamuğun beyazını birleştirmeye devam edeceğiz" - "7 bin 500-8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

HÜSEYİN YILDIZ - Sahip olduğu mikroklima iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da pamuk üretimi her geçen yıl artıyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Aras Vadisi'nde son yıllarda yeniden ekilen pamuğun üretim alanları genişliyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Ağrı Dağı'nın beyazıyla pamuğun beyazını birleştireceğiz" sloganıyla sürdürülen pamuk üretimine çiftçiler de ilgi gösteriyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın topraklarının pamuk üretimi için Türkiye'deki en uygun alanlardan biri olduğunu söyledi.

Bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık bir alanda pamuk üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Yolcu, "Uzun yıllar önce ilimizde ekimi yapılıyordu, son dönemde vatandaşlarımıza tanıttık, her geçen yıl daha fazla ekim alanına ulaşıyoruz. Dekardan 550 kilogramın üstünde verim, 7 bin 500-8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bakanlık olarak özellikle pamuk üretimi geliştirme amaçlı değişik projelerimiz, destekleme kalemlerimiz var. Bir dekar pamuk üretim alanı için 45 lira mazot ve gübre desteği veriyoruz. Bunun dışında üretilen üründe kilogram başına 80 kuruş destekleme ödemesi yapıyoruz." dedi.

- "Çiftçimizi teşvik ederek üretim alanlarını artıracağız"

Iğdır'ın bir ova içinde bulunduğuna işaret eden Yolcu, şöyle devam etti:

"Bizim ürettiğimiz pamuk birinci kalite, çok fazla rağbet gören ve piyasada iyi para eden bir ürün. Ağrı Dağı'nın zirvesinden yıl içerisinde hiç eksik olmayan karların beyazıyla pamuğun beyazını birleştirmeye devam edeceğiz. Her geçen yıl daha fazla destek vererek, çiftçimizi teşvik ederek üretim alanlarını artıracağız."

Çiftçilerin de pamuk üretimine yoğun talep gösterdiklerini dile getiren Yolcu, "Bu talebi artırmak adına bakanlığımız kaynaklı projelerin dışında biz bir de sertifikalı tohum desteği veriyoruz. Bu yıl yüzde 50 hibe olmak şartıyla tohum dağıtımı yaptık ve bu alanları dolaşıyoruz, bu yıl çok güzel verim bekliyoruz." diye konuştu.

- Pamuk üretimi yaklaşık 30 yıl önce durdurulmuştu

Sahip olduğu mikrolima iklimi, toprak yapısı ve rakımı dolayısıyla birçok meyve, sebze, bakliyat ve hububatın yetiştirildiği Iğdır'da, yaklaşık 30 yıl öncesine kadar verimli bir şekilde gerçekleştirilen pamuk üretimi durdurulmuş, tekstil fabrikaları kapanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Valiliği ve Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce gerçekleştirilen girişimlerle yeniden pamuk ekimine başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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