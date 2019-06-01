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Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:25 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Kadıköy'deki baba evine acı haber geldi.

Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL(DHA)-IĞDIR'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Kadıköy'deki baba evine acı haber geldi.
Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, bugün Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber şehidin Kadıköy Eğitim Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehidin babası Yener Yılmaz'a acı haberi Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Kadıköy Müftüsü ve askeri heyet verdi. Şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın evine Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bulundu. Şehidin ailesi akşam saatlerinde memleketleri Kütahya'ya gidecek. Şehit Ali Yılmaz yarın memleketi Kütahya Simav'da defnedilecek.
(FOTOĞRAF)

Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştüIğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştüIğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştüIğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü

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