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IĞDIR SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

IĞDIR MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 79Açılan Sandık Oranı : % 46,47Kullanılan Oy : 21.078Geçerli Oy : 20.499Katılım Oranı : % 37,56
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,7810.000HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,069.851CHPSÖZER SAYAN% 2,29469SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,4694TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1429DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1327BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1122DİĞER% 0,037* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 30,77Katılım Oranı : % 92,31
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 56,87484CHPZAFER BAYAT% 36,66312MHPCAFER AKKA% 2,8224DPNECEF KİRİ% 2,5922SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,474DİĞER% 0,474BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,121KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619CHPCAFER DALGA% 30,27435AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 46,47Katılım Oranı : % 81,23
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 48,7810.000HDPYAŞAR AKKUŞ% 48,069.851CHPSÖZER SAYAN% 2,29469SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,4694TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1429DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1327BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1122DİĞER% 0,037TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 47,37Katılım Oranı : % 80,91
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 29,39599SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 25,37517AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,22514HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 18,6379MHPALİCAN ZORMAN% 1,2826BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,153

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