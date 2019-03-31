IĞDIR SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

IĞDIR MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 93Açılan Sandık Oranı : % 54,71Kullanılan Oy : 24.813Geçerli Oy : 24.105Katılım Oranı : % 81,17
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,1711.612MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,8211.527CHPSÖZER SAYAN% 3,12751SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,45108TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1843DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1433BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,123DİĞER% 0,038* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 30,77Katılım Oranı : % 92,31
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 56,87484CHPZAFER BAYAT% 36,66312MHPCAFER AKKA% 2,8224DPNECEF KİRİ% 2,5922SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,474DİĞER% 0,474BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,121KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619CHPCAFER DALGA% 30,27435AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 47,37Katılım Oranı : % 80,91
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 29,39599SAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 25,37517AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,22514HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 18,6379MHPALİCAN ZORMAN% 1,2826BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,153

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seçim 2019

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