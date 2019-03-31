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IĞDIR SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

IĞDIR MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 129Açılan Sandık Oranı : % 75,88Kullanılan Oy : 34.543Geçerli Oy : 33.511Katılım Oranı : % 81,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPYAŞAR AKKUŞ% 48,6516.303MHPİSA YAŞAR TEZEL% 47,4915.913CHPSÖZER SAYAN% 2,93982SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,45150TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1756DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1550BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1138DİĞER% 0,0619* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 46,15Katılım Oranı : % 88,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 55,51741CHPZAFER BAYAT% 36,63489MHPCAFER AKKA% 3,5247DPNECEF KİRİ% 3,344SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,527DİĞER% 0,456BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,071KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBAYRAMALİ BALLI% 43,08619CHPCAFER DALGA% 30,27435AK PARTİKURBAN KAYA% 26,65383TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 68,42Katılım Oranı : % 81,04
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 28,6861AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 26,05784CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 24,32732HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 20602MHPALİCAN ZORMAN% 0,9328BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,13

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seçim 2019

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