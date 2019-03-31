IĞDIR SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 56.116Açılan Sandık : 166Açılan Sandık Oranı : % 97,65Kullanılan Oy : 44.644Geçerli Oy : 43.178Katılım Oranı : % 81,54
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,0921.196HDPYAŞAR AKKUŞ% 47,2820.416CHPSÖZER SAYAN% 2,471.067SAADET PARTİSİABDULLAH MERT% 0,4171DİĞER% 0,37160TKPBERKAY KEMAL ÖNOĞLU% 0,1459DSPFIRAT AKDAĞ% 0,1459BTPALİHAYDAR DEMİR% 0,1250* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARALIK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,46
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 58,441.665CHPZAFER BAYAT% 33,77962MHPCAFER AKKA% 5,16147DPNECEF KİRİ% 1,9355SAADET PARTİSİÖMER FARUK ÇAĞLAR% 0,3510BTPKUDSİYE DOĞAN% 0,288DİĞER% 0,072KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,66
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBAYRAMALİ BALLI% 43,02619CHPCAFER DALGA% 30,23435AK PARTİKURBAN KAYA% 26,62383SAADET PARTİSİİSMET ÖGET% 0,142TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 80,81
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,691.349AK PARTİFARUK KORKUSUZ% 25,11.103CHPABDULLAH ÇİNİBULAK% 23,091.015HDPAYŞE ARAS KAYNAR% 19,45855MHPALİCAN ZORMAN% 1,5970BTPALİ HAYDAR ÖĞÜT% 0,073
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