Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Korucu camiası olarak hem Konfederasyonumuz, hem de Iğdır Korucu Derneğimiz şehit aileleri ve gazilerimiz adına PKK ve HDP ile kol kola yürüyenlere karşı net ve dik tavır sergilemek için Iğdır Cumhur İttifakı adayı Yaşar Tezel ile bir araya geldik ve Tezel'e desteğimizin sonsuz olduğunu ifade ettik. Iğdır, terör örgütü uzantısı HDP ile anılmayı hak etmiyor." dedi.

Cumhur İttifakı Iğdır Adayı İsa Yaşar Tezel'e destek vermek için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Iğdır'a gelen Sözen, Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği binasında güvenlik korucularıyla toplantı yaptı. Toplantıya Tezel de katıldı.

Sözen, toplantı sonrası AA muhabirine, Cumhur İttifakı'na destek için bölgede olduklarını söyledi.

Iğdır'da Tezel'i desteklediklerini vurgulayan Sözen, "Korucu camiası olarak hem Konfederasyonumuz, hem de Iğdır Korucu Derneğimiz şehit aileleri ve gazilerimiz adına PKK ve HDP ile kol kola yürüyenlere karşı net ve dik tavır sergilemek için Iğdır Cumhur İttifakı adayı Yaşar Tezel ile bir araya geldik ve Tezel'e desteğimizin sonsuz olduğunu ifade ettik. Iğdır, terör örgütü uzantısı HDP ile anılmayı hak etmiyor." diye konuştu.