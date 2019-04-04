Iğdır Valiliği, 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasakladı

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA) - IĞDIR Valiliği, 31 Mart seçimleri sonrası kentte yaşanan gerginlikler üzerine 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla kararın alındığı bildirildi. Vali Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu İle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi kapsamında Iğdır İl genelinde 04.04.2019 tarihinden İtibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır."

