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Iğdır Valiliği, Geçici Geri Gönderme Merkezi’ndeki iddialarla ilgili açıklasa yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

IĞDIR Valiliği, Geçici Geri Gönderme Merkezi ile ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valiliği, Geçici Geri Gönderme Merkezi ile ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi. Açıklamada, “İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezinde barındırılan göçmenlerin ülkelerine geri dönmek için kısa süreli ayaklanma hareketi güvenlik güçlerimizce kısa sürede tamamen kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir müdahalede bulunma ihtiyacı hasıl olmadığı gibi, söz konusu iddialarda belirtilen pazarlık veya taleplerin kabul edildiği söylemleri de gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Iğdır Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada muhtelif tarihlerde ‘Iğdır’da Tüberküloz Kampı, 400 Kişide Verem Şüphesi, Iğdır Mülteci Kampında İsyan Çıktığı, Mültecilerle Pazarlık Yapıldığı ve Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin Kapatıldığı’ içerikli haberler ile ilgili olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan göçmenlerin 9 Haziran 2019 tarihinde ülkelerine geri dönmek için kısa süreli ayaklanma hareketi güvenlik güçlerimizce kısa sürede tamamen kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir müdahalede bulunma ihtiyacı hasıl olmadığı gibi, söz konusu iddialarda belirtilen pazarlık veya taleplerin kabul edildiği söylemleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca ilimizde bulunan Geçiçi Geri Gönderme Merkezi'nin kapatıldığına dair iddialar da tamamen asılsız olup, Geçiçi Geri Gönderme Merkezimizden başka illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine göçmenlerin sevk edilmeleri hususu rutin bir işlem olmakla beraber düzenli aralıklarla yapılmaktadır” denildi.
Bulaşıcı hastalık iddialarının, ayaklanma hareketi ile ilgisi bulunmadığına vurgu yapılan açıklamının devamında şu ifadeler yer aldı:
"Bu hususla ilgili tüm personellerimiz ile 861 göçmenin sağlık taraması yapılmış, iki göçmende tüberküloz olduğu tespit edilmiştir. Ayrı bölümde tutulan ve bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan 45 kişinin tanıları kesinleşinceye kadar gerekli tetkik ve gözetim işlemleri devam etmektedir. Dolayısıyla 400 kişiye tüberküloz bulaştığı hususu asılsız olup, bu tarz söylemlerde bulunanlar halkımızı yanlış bilgilendirerek, korku ve endişeye düşürme gayreti içerisindedirler. Bulaşıcı hastalık tespit edilen iki kişi ise, ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edilmiş olup, konuyla ilgili gerekli güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmaktadır. Öte yandan, İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezi kapatılmamış, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için faaliyetleri devam etmektedir."

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