Iğdır Valiliği, 'tüberküloz salgını' iddialarını yalanladı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valiliği, Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını ve çok sayıda göçmenin hasta olduğu yönündeki iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Iğdır'ın Suveren köyü yakınlarında geçen yıl kurulan 5 bin kişi kapasiteli Geri Gönderme Merkezi'nde barınan kaçak göçmenlerin tüberküloza yakalandığı iddia edilerek haberlerde ve sosyal medyada yayımlanması üzerine Valilik yazılı açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezi, 2018 yılı kasım ayından itibaren standartlara uygun şekilde yaklaşık 230 personel ile hizmet vermektedir. Ülkemize başta Afganistan olmak üzere Pakistan ve diğer doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla gelen ve daha sonra yakalanan göçmenlerden birkaçında oluşan bazı sağlık şikayetleri üzerine, Geri Gönderme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sağlık ekiplerimizce Erzurum ilinden getirilen mobil röntgen tarama aracı ile sağlık taramaları başlatılmıştır. Geri Gönderme Merkezimizdegöçmenler ülkelerine gönderilene kadar kısa süreyle barındırılmaktadır. Göçmenlere üç öğün yemek verilmekte olup, sağlık ve temizlik ihtiyaçları en iyi şekilde sağlanmaktadır. Göçmenlerin geldikleri ülkeler göz önünde bulundurularak, özellikle bulaşıcı hastalık taşıma riskine karşı, toplu yaşama alanı olan Geri Gönderme Merkezimizde bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi adına İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimizce her türlü tedbirler alınmaktadır. Öte yandan şu ana kadar hastalık bulaşan personelimiz bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı olarak bütün personelimiz sağlık taramasından geçirilmektedir. Şu ana kadar iki göçmende bulaşıcı hastalığa rastlanılmış olup, hastalık şüphesi olan bütün göçmenler karantina bölümünde tutulmaktadır. İl Müdürü ve personelleri görevlerinin başındadırlar. Bu itibarla iddia edilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

