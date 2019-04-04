Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası açıklama

Iğdır Valiliği tarafından yerel seçimlerin ardından yaşanacak olumsuzlukları önlemek için 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Iğdır Valiliğinin 4 Nisan 2019 tarihli ve 3336 sayılı kararına binaen 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi kapsamında Iğdır il genelinde 04 Nisan 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır."

