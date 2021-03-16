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Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

16.03.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, haftalık vaka oranlarının arttığı kentte, bulaşın yüzde 70'inin aile içi kaynaklı olduğunu belirterek, acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Sağlık Müdürü Caner Tazegün ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"RAKAMLAR BİZİ 'YÜKSEK RİSKLİ' GRUBA TAŞIDI"

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda, ildeki vaka sayısını değerlendiren Vali Sarıibrahim, “10- 12 gün önce denetimler açıklanırken mavideydik. Yüz bin kişiye düşen vaka sayısında en iyi illerden bir tanesiydik. Fakat süreç içerisinde özellikle aile, akraba ve komşu ziyareti noktasında değerlendirdiğimizde vaka artışlarının yaklaşık yüzde 70’inin aile içindeki bulaş olduğunu gördük. Rakamlar bizi, Iğdır ilini ‘yüksek riskli’ gruba taşıdı. Bugün itibariyle sizlere şunu söyleyebilirim ki saat 17.00 itibariyle burada acil durum ilan etmeliyiz. Hep birlikte tüm kurumlarla Iğdır'da can kaybı olmaması, yeni vaka sayısının ortaya çıkmaması adına bizler denetim adına zaten ayın 17'sinde yine sahada olacağız. Hem dinamik denetimde kurumlar sahada olacak, bizler de sahada olacağız. Çok daha dikkatli olmamız gereken sürece giriyoruz" dedi.

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Iğdır'da kabir ziyaretlerinin yoğun olduğu bir döneme girildiğini söyleyen Vali Sarıibrahim, "İlimizde bu günlerde kabir ziyaretleri var. Hem Aralık ilçesinde hem merkezde hem de köylerdeki mezarlıklarda bazı tedbirler aldık. Jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimiz kabir ziyaretleri noktasında vatandaşları uyarıyor. Biz bugün memnuniyetle müşahede ettik ki maske takmada problem yok. Ama vaka sayılarının ortaya çıkması anlamında aile içinde ortaya çıkan çocuklarla anne babaların etkileşiminden ortaya çıkan vaka artışı söz konusu. İlimizdeki ebeveynleri tekrar tekrar uyarmak istiyoruz. Günlük test sayısı yükselerek devam ediyor. 15 gün sonra burada tekrar ilimizin düşük riskli gruba hatta mavi değil, hiç olmadığı beyaz bir ortama ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Iğdır

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