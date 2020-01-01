HABER
  4. Iğdır Valisi Ünlü, yeni yıla Ermenistan sınırında görev yapan askerlerle girdi

Iğdır Valisi Ünlü, yeni yıla Ermenistan sınırında görev yapan askerlerle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:27 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi Ünlü, yeni yıla Ermenistan sınırında görev yapan askerlerle girdi

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 2020 yılına Türkiye-Ermenistan sınırındaki "Hudut Kartalları" ile birlikte girdi.

Vali Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ile birlikte Ermenistan sınırında görev yapan askerleri ziyaret etti.

İki ülke arasında bulunan Alican Hudut Karakoluna gelen Ünlü, askerlerle bir süre sohbet edip yeni yıllarını kutladı.

Ünlü, burada yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğinin huduttan başladığını aktardı.

Vatanı korumanın ve kollamanın herkesin görevi olduğunu anımsatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Hudut namustur düsturuyla hareket ederek, vatanın müdafaası huduttan başlar. Biz de hudut kartallarımıza bu anlamda sonsuz güveniyoruz. Güzel bir vatanda, cennet bir vatanda yaşıyoruz. İnşallah birinci vazifemiz olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet müdafaa ve muhafaza uğrunda hepimiz birer vatan evladı olarak gerekirse canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Bu güzel vatan atalarımızdan bize miras, onu da biz çocuklarımıza inşallah bırakacağız."

Ünlü, daha sonra, komutanlığın şeref defterini imzaladı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği Azra olduŞanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği Azra oldu
81 il canlı bağlantılarla denetlendi81 il canlı bağlantılarla denetlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alican Sınır Kapısı Hudut Kartalları ığdır Türkiye-Ermenistan sınırı yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler! Dilekleri bu oldu!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.