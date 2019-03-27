"Iğdır ve Ahlat'ta Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

Kadınlara ve gençlere teşekkür ederek helallik isteyen Akşener, "Bu seçimi savaşa çevirdiler. Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir havada seçime gidiliyor. Allah rızası için bu bir yerel seçim. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçeceksiniz. Sizden ricam şudur; tepedekilerin o düşman diline aldanıp komşularınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza karşı sakın ola ki kalp kırmayasınız, düşman olmayasınız." diye konuştu.

Akşener, ekonomiyi, işsiz gençleri, belediyenin hizmetlerini, projelerini, çiftçileri, kadınları, emeklileri konuşmak durumunda olduğunu aktararak, "Bunları konuşacağız ki, sizin dertlerinize 4,5 yıl sonra tartıya çıkacak olanlar, başta Sayın Erdoğan olmak üzere çare bulsunlar. Biz bunları konuşacağız ki, gelip böyle gözünüzün içine benim gibi baksınlar. Esnaf siftah yapamıyorsa konuşmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarını eleştiren Akşener, "Adam diyor ki, 'Temel Karamollaoğlu ile ikisi Kandil ile sözleşme imzaladı'. Bu Türk devleti için çok acı bir şeydir. Eğer ben öyle bir şerefsizlik yapmışsam gel tutukla, tutuklamıyorsan namertsin. Türk Devleti dedikoduyla, tehditle, yalanla ve iftirayla yönetilmez. Hiç cevap vermemeye özen gösterdik ama 'korktu' dediler. Şimdi huzurunuzda söylüyorum; 29 belediye meclis üyemizin bilgileri, vatandaşlık numaralarıyla yayınlandı ve iftira atıldı bunların PKK'lı olduğuna dair. Arkadaşlarımızın 29'u da Süleyman Soylu'yu mahkemeye verdi ama çok vahim bir şey daha var; Ahlat'taki arkadaşımız bir şehit kardeşidir. PKK ile mücadelede şehit olmuş bir ağabeyin erkek kardeşidir. " ifadesini kullandı.