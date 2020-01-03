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  4. Iğdır’a karla karışık yağmur

Iğdır’a karla karışık yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:21 | Son Güncelleme

Iğdır’da öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, kent merkezinin genelinde etkisini sürdürüyor.Iğdır merkezde etkili olan soğuk hava ve yağmur, bugün yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Iğdır’a karla karışık yağmur

Iğdır’da öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, kent merkezinin genelinde etkisini sürdürüyor.

Iğdır merkezde etkili olan soğuk hava ve yağmur, bugün yerini karla karışık yağmura bıraktı. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Kentte etkili olan karla karışık yağmur vatandaşlarda heyecana neden oldu. Doğu Anadolu’nun birçok yerinde kar etkili olurken doğunun Çukurova’sı Iğdır’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, cumartesi gününün de karla karışık geçeceğini belirtti. Kent merkezinin genelinde ulaşımın sorunsuz sağlandığı bildirildi.

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