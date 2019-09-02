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Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

IĞDIR'da, Belediye ile Berberler ve Kuaförler Odası, eğitim yılının başında ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, Belediye ile Berberler ve Kuaförler Odası, eğitim yılının başında ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezinde 8 ayrı noktada kurulan stantlarla 100 kuför, bin 176 kız ve erkek öğrencinin saçını kesti, bakımını yaptı.
Iğdır Belediyesi ile Koaförler Odası öğrencilerin okul öncesi saç bakımlarını yapmak için proje hazırladı. Belediyenin kentin 8 ayrı noktasına kurduğu çadır stantlarda 100 berber ve kuaför, kız ve erkek çocukları tek tek tıraş ederek saç bakımlarını yaptı. Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Kuaförler Odası Başkanı Gökmen Kaya, stantları ziyaret ederek çalışmaları inceledi, öğrencilerle sohbet etti. 100 görevli yaklaşık 5 saat içerisinde bin 176 kız ve erkek çocuğunun saç bakımını tamamladı.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, böyle bir çalışma yapma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Yaşar Akkuş, "Bu sosyal sorumluluk projesi. Projenin oluşumuna katkı sunarak bize destek veren Iğdır Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Atakan Demirci ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gökmen Kaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Biz Iğdır Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gökmen Kaya da, bu yıl üçüncü kez öğrencilere yönelik saç bakımı ve tıraş yaptıklarını söyledi. Kaya, berber ve kuaförün 5 saatte bin 176 öğrenciyi okula hazırladığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımıIğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımıIğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımıIğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı

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